بعد نيكولاس.. أغلى 10 صفقات في تاريخ آرسنال

نجح نادي آرسنال في إبرام صفقة كان يخطط لها منذ فترة طويلة، وهي التعاقد مع الجناح الإيفواري الدوليّ نيكولاس بيبي، من نادي ليل، ويسبق العديد من الفرق التي كانت تسعى للفوز بخدمات الإيفواري الهداف، الذي نجح في موسمه الفائت في تسجيل 22 هدفا، وصناعة 11 هدفا، خلال 38 مباراة له في الليغ 1، مما يجعله اضافة قوية لخط هجوم الفريق اللندني..

وعكس ما كانت التقارير الصحفية الإنجليزية تروج، بأن الغانرز لن يستطيع أن يبرم صفقات تتخطى حاجز الـ 40 مليون استرليني، نجح المدفعجية في التعاقد مع بيبي بمبلغ يصل لضعف ما تم تداوله، وبمناسبة هذه الصفقة الثمينة للمدفعجية، يقدم موقع يورو سبورت عربية، تقريرًا خاصًا حول أغلى 10 صفقات أبرمها آرسنال طوال تاريخه..

1- نيكولاس بيبي : الجناح الإيفواري الدوليّ، إنضم إلى آرسنال قادمًا من ليل، في صيف 2019، بمقابل قدره نحو 72 مليون استرليني، عن عمرٍ بلغ وقتها 24 عامًا.

2- بيير إيمريك أوباميانغ : المهاجم الغابوني الدوليّ، إنضم إلى آرسنال قادمًا من بورسيا دورتموند، في شتاء 2018، بمقابل قدره نحو 57.38 مليون استرليني، عن عمرٍ بلغ وقتها 28 عامًا.

3- ألكسندر لاكازيت : المهاجم الفرنسي الدوليّ، إنضم إلى آرسنال قادمًا من ليون، في صيف 2017، بمقابل قدره نحو 47.70 مليون استرليني، عن عمرٍ بلغ وقتها 26 عامًا.

4- مسعود أوزيل : الجناح الألماني المميز، إنضم إلى آرسنال قادمًا من ريال مدريد، في صيف 2013، بمقابل قدره نحو 42.30 مليون استرليني، عن عمرٍ بلغ وقتها 24 عامًا.

Advertisements

5- جرانيت تشاكا : لاعب وسط الميدان السويسري الدوليّ، إنضم إلى آرسنال قادمًا من بورسيا مونشنجلادباخ، في صيف 2016، بمقابل قدره نحو 40.50 مليون استرليني، عن عمرٍبلغ وقتها 23 عامًا.

6- أليكسيس سانشيز : الجناح التشيلي الدوليّ، إنضم إلى آرسنال قادمًا من برشلونة، في صيف 2014، بمقابل قدره نحو 38.25 مليون استرليني، عن عمرٍ بلغ وقتها 25 عامًا.

7- شكودران موستافي : المدافع الألماني الدوليّ، إنضم إلى آرسنال قادمًا من فالنسيا، في صيف 2016، بمقابل قدره نحو 36.90 مليون استرليني، عن عمرٍ بلغ وقتها 24 عامًا.

8- هنريك ميختاريان : لاعب وسط الميدان الأرمني الدوليّ، إنضم إلى آرسنال قادمًا من مانشستر يونايتد، في شتاء 2018، بمقابل قدره نحو 30.60 مليون استرليني، عن عمرٍ بلغ وقتها 29 عامًا.

9- ويليام صليبا : المدافع الفرنسي الشاب، تعاقد معه آرسنال قادمًا من سانت إيتيان، في صيف 2013، وسينضم للفريق في صيف 2020، وذلك بمقابل قدره نحو 27 مليون استرليني، عن عمرٍ بلغ وقتها 18 عامًا.

وبحسب eurosport فان لاعب وسط الميدان الأورغوايائي الدوليّ، إنضم إلى آرسنال قادمًا من سامبدوريا، في صيف 2018، بمقابل قدره نحو 25.79 مليون استرليني، عن عمرٍ بلغ وقتها 22 عامًا.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)