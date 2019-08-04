مازدا يمنح شندي ميزة واضحة في الدوري

تعتبر الخطوة التي قام بها نادي الأهلي شندي بإضافة المدرب السوداني المعروف محمد عبد الله مازدا، لجهازه الفني في مقعد المدير الفني، مفاجأة كبيرة.

ويأتي ذلك لأن مازدا كان يدرب حي الوادي حتى نهاية الموسم الماضي، وامتلك عناصر مميزة كانت قادرة على اللعب قاريا بنهاية الموسم الجديد.

إضافة مازدا للجهاز الفني للأهلي شندي، أثارت التساؤلات أيضا، نظرا لأن الجهاز كان يتكون من المدرب الشاب صبري عبد الله في مقعد المدرب الأول، والفاتح النَّقر في مقعد المستشار الفني.

الوضع الجديد بالجهاز للأهلي شندي من حيث الترتيب والصلاحيات، أصبح يضم الفاتح النقر مستشارا فنيا، محمد عبد الله مازدا مديرا فنيا، وأصبح صبري عبد الله المساعد والمدرب العام في ذات الوقت.

التساؤل الذي دار حول التركيبة الجديدة بالجهاز الفني للأهلي شندي، تمثل في كيفية التوفيق بين المدربين الـ3 وهم أصحاب نجاحات ملموسة، وشخصية قوية في ذات الوقت، لكن الرد جاء من المدربين الفاتح النقر وصبري عبد الله.

الفاتح النقر قال ، إن خطوة إعادة تركيب الأهلي شندي تمت بموافقته، وأنه ليست لديه أي مشكلة مع مازدا، بل هناك احترام كبير متبادل بينهما.

أما صبري عبد الله فقد صرح أيضا من قبل بقوله إنه يقبل العمل مع مازدا، لأنه كان مدربه حينما كان لاعبا، وأستاذه في التدريب.

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قيمة المدربين الثلاثة كبيرة جدا، فالنقر كان لاعبا كبيرا بالهلال السوداني قبل أكثر من 3 عقود، ودربه عدة فترات وحقق معه بطولات.

أما مازدا فكان لاعبا كبيرا بوسط المريخ ومثل المنتخب السوداني، وقاده للتأهل لنهائيات أمم أفريقيا مرتين في 2008 و2012.

ووبحسب كووورة فإن صبري عبد الله قدم صك نجاحه كأصغر مدرب بالدوري السوداني، منذ الموسم الماضي، بتأهيل حي العرب لدوري النخبة، ونجح في ذات الموسم في تثبيت الأمل من الهبوط بجدارة، وأعاد الأهلي شندي للترتيب الثالث هذا الموسم.

بتلك التركيبة المتراضية والمنسجمة بين الفاتح النقر ومازدا وصبري، أصبح الأهلي شندي صاحب أقوى تركيبة فنية بين الأجهزة الفنية لأندية الدوري السوداني الممتاز.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)