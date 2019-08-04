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القبض على أفارقة يحملون الرقم الوطني

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Samira Yousif 0 تبليغ

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القبض على أفارقة يحملون الرقم الوطني

 

مباحث السجل المدني ظلوا يحققون نجاحات متواصلة في القبض على الحاصلين على الرقم الوطني عن طريق التزوير, وتمكنت مباحث فرعية بحري من القبض على إثنين من الأفارقة يحملون الرقم الوطني بغرض الحصول على جواز السفر السوداني.

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وتمكنت شعبة ام درمان بحسب صحيفة الدار من القبض على أربعة متهمين يحملون الرقم الوطني أثناء قيامهم بالاجراءات كما تمكن مكتب السجل المدني بالخرطوم من القبض على ثلاثة من الأفارقة يحملون الرقم الوطني, وتأتي هذه الضبطيات في ظل المتابعة اللصيقة  وقراءة السحنات الأفريقية علماً بان الأرقام المزورة يتم استخراجها من الولايات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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