هيئة الدفاع عن البشير: هذا سبب ترحيله بالعربة البرادو

قضية الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير تعتبر قضية القرن باعتباره أول رئيس سوداني يمثل أمام القضاء بتهمة حيازة العملة وتطوع للدفاع عنه ستة وستعين محامياً على رأسهم مولانا أحمد إبراهيم الطاهر ومولانا محمد الحسن الأمين, وأكد أحد أعضاء هيئة الدفاع بانهم جاهزون للرد على كافة الاتهامات الموجهة للرئيس السابق من ضمنها حيازة النقد الأجنبي ولديهم خط دفاع لن يفصحوا عنه حالياً وسيقدمون دفاعهم عن حيازة العملة في الجلسة المحددة يوم 17/8/2019 بمحكمة الديم بالخرطوم.

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وحول الإجراءات المدونة بالاشتراك مع الجبهة الإسلامية أكد عضو هيئة الدفاع بان هذه الإجراءات مصيرها الشطب فقد كانت الأوضاع في ذلك الوقت تستدعي التدخل نسبة لمذكرة الجيش التي تم رفعها للحكومة بقيادة الصادق المهدي, وسقوط الكرمك فقد كانت الأوضاع سيئة للحد الكبير باختفاء الرغيف والمواد البترولية وهل ستتم محاكمة المشاركين مع الرئيس الراحل جعفر محمد نميري وكل من قاد محاولة انقلابية.

وحول ترحيل الرئيس البشير للنيابة بعربة برادو وبحسب صحيفة الدار أكد عضو هيئة الدفاع ان هيبة الرئيس السابق تستدعي نقله بمركبة مريحة توفرها أسرته ويمكن لأي سجين أن يذهب بأي عربة طالما هنالك ضمانات وحراسة وهيبة الرئيس تستدعي ذلك إذا توفرت المركبة الناقلة خاصة وان النزلاء السياسيين لهم مكان مخصص بسجن كوبر بالناحية الشرقية ولا يختلطون بالنزلاء الموجودين في جرائم جنائية ودونكم الرئيس حسني مبارك الذي يتم نقله في طائرة لحضور الجلسات وهذا أمر طبيعي لا نود الخوض فيه إلى أن يقول القضاء الموقر كلمته بإذن الله.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)