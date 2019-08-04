الطبيب الشرعي يفجر مفاجئة حول جثة شاب عثر عليه ميتاً على الرصيف

التاريخ: 04-أغسطس-2019 فى : حوادث 209 مشاهدة عثرت الشرطة على جثة مجهولة لشاب تعرض لاعتداء جنسي أدرى لإصابته بصدمة عصبية تسببت في وفاته ورميت جثته على شارع النيل بأم درمان. Advertisements وتم اكتشاف الجثة بواسطة بائعة شاي أبلغ الشرطة عن مصادفتها لجثة شاب على الرصيف وتحركت الشرطة لمكان الحادث، وقامت بنقل الجثة للمشرحة ليكشف الطبيب عن عملية اعتداء وحشية تعرض لها المتوفي الذي لم يعثر معه على أي أوراق ثبوتية تكشف عن هويته، واستندت النيابة على قرار الطبيب في تعديل اتهاماتها لطائلة القتل العمد في مواجهة مجهول وكونت فريق من المباحث لمعرفة هوية القتيل واكتشاف قاتليه، بحسب صحيفة الأهرام اليوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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