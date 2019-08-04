التاريخ: 04-أغسطس-2019
209 مشاهدة
عثرت الشرطة على جثة مجهولة لشاب تعرض لاعتداء جنسي أدرى لإصابته بصدمة عصبية تسببت في وفاته ورميت جثته على شارع النيل بأم درمان.
وتم اكتشاف الجثة بواسطة بائعة شاي أبلغ الشرطة عن مصادفتها لجثة شاب على الرصيف وتحركت الشرطة لمكان الحادث، وقامت بنقل الجثة للمشرحة ليكشف الطبيب عن عملية اعتداء وحشية تعرض لها المتوفي الذي لم يعثر معه على أي أوراق ثبوتية تكشف عن هويته، واستندت النيابة على قرار الطبيب في تعديل اتهاماتها لطائلة القتل العمد في مواجهة مجهول وكونت فريق من المباحث لمعرفة هوية القتيل واكتشاف قاتليه، بحسب صحيفة الأهرام اليوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الطبيب الشرعي يفجر مفاجئة حول جثة شاب عثر عليه ميتاً على الرصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.