رجل يعترف بقتل زوجته ويتهمها بـ(الخيانة الزوجية)

اعترف رجل بقتل زوجته بالاعتداء عليها بالضرب واصباتها على رأسها وبرر الرجل فعلته بشكوكه بأنها خائنة وأن لديها علاقة غير شرعية مع أحد الشباب.

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وكشفت التحريات بشرطة محلية جبل أولياء أن القتيلة تبلغ من العمر (21) عاماً وأنها دخلت في صدام مع زوجها الذي اتهمها بأنها على علاقة غير شرعية بشاب مما كان سبباً في الشجار بينهما فحمل معول وانهال به عليها ليصيبها على رأسها، ولجأ شقيق القتيل للشرطة ليبلغها عن جريمة قتل وقعت داخل منزل الأسرة بصافولا، وتحركت الشرطة لتعثر على القتيلة لتنزف دماً من رأسها وقد فارقت الحياة. فقامت الشرطة بإجراءاتها الروتينية بحسب صحيفة الأهرام اليوم، وتوقيف المتهم الذي اعترف بدوافعه لارتكاب الجريمة لتوجه له النيابة اتهامات تحت طائلة القتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)