الشيوعي: الاتفاق يجافي (المدنية) ويكرس لهيمنة (العسكر)

التاريخ: 04-أغسطس-2019
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قال الحزب الشيوعي إن تفاصيل الوثيقة الدستورية المعلنة تجافي (مدنية الدولة) وتكرس لهيمنة العسكر.
ورأى الحزب في بيان بعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق على الوثيقة الدستورية إن تفاصيلها لم تنشر بوضوح لتشكيل لجنة تحقيق دولية حول فض الاعتصام.
وقال الحزب إن ما رشح في المؤتمر الصحفي لـ”الحرية والتغيير” حول الوثيقة الدستورية يجافي مدنية الدولة وقرار الاتحاد الإفريقي بتسليم السلطة لمدنيين، وأشار إلى أن الوثيقة تكرس هيمنة العسكر من خلال وجود (5) عساكر في مجلس السيادة وحكمهم لـ(21) شهراً الأولى للفترة الانتقالية وتعيين وزيري الدفاع والداخلية وتبعية القوات المسلحة للقائد العام وتخضع للمجلس السيادي، فضلاً عن عدم هيكلة جهاز الأمن وعدم الإشارة لحل بقية المليشيات (كتائب الظل والدفاع الشعبي والوحدات الجهادية الطلابية).
وقال الحزب الشيوعي بحسب صحيفة الإنتباهة، إن هذا الأمر يهدد حياة المدنيين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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