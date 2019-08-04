الأرصاد: عواصف رعدية وأمطار بشمال دارفور

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحدة الإنذار المبكر في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة القادمة أن تتأثر المناطق الجنوبية من ولاية شمال دارفور مساء اليوم بعواصف رعدية وأمطار.
وتناشد وحدة الانذار المواطنين توخي الحيطة والحذر وتوقعت وحدة الإنذار تأثر بعض المناطق بشمال البلاد والمناطق الواقعة جنوب ولاية البحر الأحمر بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة.
وأوضح التقرير أن درجة الحرارة انخفضت، العظمى والصغرى، في معظم أنحاء البلاد حيث كانت أعلى درجة ليوم أمس 44 درجة رصدت في كل من أبو حمد، بورتسودان وكريمة وأدناها صباح اليوم 20 درجة رصدت في مدينة الفاشر، مشيرا إلى أن الفاصل المداري يمر شمال كسلا وكريمة والفاشر.
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