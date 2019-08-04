الأردن والعراق ومصر متفقون على إنهاء الأزمة والتوتر في الخليج

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن بلاده إلى جانب مصر العراق اتفقوا خلال اجتماع ثلاثي، عقد في بغداد اليوم الأحد، على ضرورة خفض التصعيد في الخليج، وإنهاء الأزمة والتوتر.

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري سامح شكري والعراقي محمد علي الحكيم، إن "نحن واضحون على ضرورة خفض التصعيد في الخليج، وإقامة علاقات قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية".

وأضاف الصفدي "كلنا نريد أن نعمل من أجل إنهاء الأزمة وإنهاء التوتر".