ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار في مدينة دايتون الأمريكية

وقالت الشرطة الأمريكية، في وقت سابق إن "مهاجما أطلق النيران من بندقية، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين، مؤكدة أنها أطلقت النيران على المهاجم وقتلته، وما زالت تعمل على تحديد هويته".
ووفقا لمصدر عن الشرطة كان المهاجم الذي أطلق النار مرتديا سترة مضادة للرصاص.
وكانت ولاية تكساس الأمريكية قد شهدت قبل ساعات قليلة أيضا واقعة إطلاق نار أخرى، أسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة 24 آخرين، في مركز تجاري بمدينة "إل باسو" الأمريكية.
وأعلنت السلطات الأمريكية، السبت، أن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
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