مجلس التعاون عن الإعلان الدستوري بالسودان: خطوة تاريخية

من جهتها، رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان، مؤكدة على "أهمية هذه الخطوة في المضي بالبلاد نحو الاستقرار والسلام الدائمين وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية والتقدم"، وفق وكالة أنباء البحرين "بنا".
وثمنت وزارة الخارجية حرص كافة الأطراف على المصلحة العليا والجهود المقدرة للتوصل إلى هذا الاتفاق، مجددةً "موقف المملكة الثابت الداعم لجمهورية السودان الشقيقة ووقوفها معها وخاصة في هذه المرحلة الهامة من تاريخها، وتأييدها لكل ما يعزز مصالحها ويعود بالخير والنفع على شعبها الشقيق".
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