شاروخان يكشف صدمة مسلسله الجدي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أنهى النجم الهندي شاروخان الجدل الذي أثير مؤخراً حول اتجاهه إلى عالم المسلسلات لتقديم أول مشاريعه من خلال مسلسل على الإنترنت.

ونفى ملك بوليوود، في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، ما تردد بشأن هذا الأمر قائلاً: “ما زال الأمر مُبكِّراً للتفكير في خطوة تقديم أعمال درامية، فأنا شخص سينمائي المزاج منذ بدايتي، كما أنَّ بوليوود عالم كبير يجعلني لا أفكِّر في مشاركته أي من الأعمال الأخرى”.

وأضاف شاروخان (53 عاماً): “هذا لا يعني أي تقليل من قيمة الدراما أو مسلسلات الإنترنت والدليل على ذلك أنني اتجهت لها كشركة إنتاج وبالفعل قدَّمت أول تجربة من خلال مسلسل (The Bard of Blood) الذي يعرض حالياً على شبكة نتفيليكس الأمريكية، وهو من بطولة النجم الكبير عمران هاشمي، لكن كممثل الموضوع غير مطروح للتفكير”.

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وعن مشروعه المقبل، قال شاروخان: “تصوير فيلم (دون 3) على رأس قائمة أعمالي في الوقت الراهن، فأنا أعلم أنَّ الجمهور متشوِّق كثيراً لرؤيتي مجدداً في هذه الشخصيّة، لذا أبذل قصارى جهدي للخروج بأفضل فيلم لعام 2020، إذ من المفترض طرح العمل خلال الأشهر الأولى من العام المقبل”.

آخر أعمال شاروخان كان فيلم “زيرو”، الذي طرح في ديسمبر/كانون الأول، ولم يحقق النجاح المتوقَّع منه في ظل وجود 3 أبطال بجحم شاروخان، كاترينا كييف وأنوشكا شارما.