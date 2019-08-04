مداهمة تاجر وطعنه بسكين في ظهره بالجريف شرق…

الخليج 365:

أبلغ أحد التجار شرطة الجريف شرق بأنه أثناء نومه داخل المتجر تهجم عليه عدة أشخاص بغرض سرقته وتمكن من الإمساك بأحد المتهمين وقام شخص آخر كان مع المتهمين بطعنه بسكين على ظهره مسبباً له الأذي الجسيم ليتم فتح بلاغ تحت المادة 139 والتحري مع المتهم المقبوض في الحادثة للقبض على بقية المتهمين، بحسب صحيفة الدار. المادة السابقة من البلد وإلى البلد.. بقلم ايمن كبوش المقالة القادمة ليه ينتهي دور المهنيين؟!.. بقلم كمال الهدي

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