بلد بي نيلها وجاتها نيلة.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> اتفقوا

> يا سلام علينا لما نتفق

> ماخلقونا عشان نختلف

> خلقونا عشان تختلف وجهات نظرنا ونتفق على بلدنا

> على الدستور ما بنختلف

> وريني بس دستور هواك بحفظ حروفو حرف حرف

> وحروف دستور هوانا وااضحة

> أه…وييين يا

> بالصيني اي نيييو ها

> اقلبها بس

> ايها الناس

> الاتفاق امر جيد

> والتوقيع تجويد

> ولا تظن أن الثورة بالتوقيع قد حققت هدفها وانتهت

> بالتوقيع الثورة يا دوب ابتدت

> تحرسها ارادة الامة

> ترويها دماء الشهداء

> يغرسها حب الوطن

> نحنا يا دوب ابتدينا

> الثورة هي النهوض بالدولة

> والنهوض بالدولة يعني الإنتاج والنزاهة

> الثورة هي اداة تغيير

> واهم مكامن التغيير هو السلوك الفردي والجمعي والمجتمعي

> وحتى يتغير سلوك المجتمع، لابد من تغيير السلوك الشخصي

> لو اي زول غير سلوكو السلبي لسلوك إيجابي

> بالتأكيد سلوك الجماعة سيتغير

> لأن الجماعة هي أنا وإنت وهو وهم

> دايرين نفكر في بناء دولة

> يعني ننتج وما ناكل المال العام ولا نعمل الكباري في مشتروات الدولة ومبيعاتها ولا نستغل الوظيفة

> ايها الناس

> اذا وجهنا ارادتنا وحسنت ادارتنا صدقوني في ظرف سنوات قليلة سيضرب الناس بنا الامثال كما نضربها نحن اليوم برواندا واثيوبيا وجنوب افريقيا

> فمواردنا ارحب

> هي لو ما ارحب

> بلد تتسرق تلتين سنة ولسه ما كملت؟!!

> معقولة بس؟

> بلد بي نيلها ونشرب كدراً وطيناً

> بلد بي نيلها وفيها مشكلة توليد كهربائي

> بلد بي نيلها وفيها شح إنتاج زراعي

> بلد بي نيلها وجاتها نيلة

> لأنو سوء الإدارات المتعاقبة بالأخص عهد الحرامية

> كانت تشكل سوء الإدارة الحكومي الذي اضعف الارادة الشعبية

> فوصل الدولار تمنين الف جنيه

> وقامت في العاصمة تمنين الف عمارة

> أصبح أوائل الطلاب يدرسون بالمدارس الخاصة

> وتقبل كليات الطب طلاباً أحرزوا كم وستين في المية

> طالما ما بدفعوا ما مشكلة

> أيها الناس

> الانهيار أصاب جميع مناحي الحياة في العهد البائد

> وكي ننهض بتلك المناحي لابد من عمل جاد وتضحيات

> والثورة مستمرة

> أيها الناس

> نريد استقطاباً للاستثمارات الأجنبية

> فهل تقبل هي الاستثمار في بلد كهربتو بتقطع تلاتة وعشرين ساعة في اليوم؟؟؟

> لو دايرين ننهض بالبلد حقو نحل مشكلة الكهربا دي في الأول

> أهم مصادر الطاقة الإنتاجية نفتقدها بعدم التوليد

> وعندنا من الأنهار ما يولد عاقر خلي الكهربا

> تبقى الثورة مستمرة يا شباب

> وثورتكم دي مافي زول بقدرها

> قال المخلوع متهكماً على الشباب

> نحنا مابشيلونا اولاد الفيس بوك ديل

> وشلتوهو بدون ما تشيلو حجر

> يعني لو شلتو حجر كان شلتو ترمب ذاتو

> ولكنها السلمية الغلبت الدوشكا والبندقية والكتائب الخفية

> يبقى بعد التوقيع نتفرغ لبناء وطن واحد يسع الجميع، تظله المحبة وتصهرنا فيه سودانويتنا الفريدة لنردد

> شعب واحد جيش واحد

> ايها الناس

> تجري استعداداتنا بالمستطاع

> فقط يحتاج الزعيم لأبنائه

> لأن الوقوف على الرصيف والفرجة على المجلس ده بتودينا الخور

> والعضوية مطلب شعبي

> لو دايرين نشيل المجلس ده

> لابنفع مفوض ولا وزير رياضة ولائي ولا والي ولا أمانة شباب

> كل تلك الخروقات قد ولى زمانها وولى معه زمان كسر رقبة القانون

> والكلام ده قلناهوا زمااان

> في ناس شبوا لينا في حلاقيمنا ديل قالوا أبداً

> ويحق للمفوض ويحق للوزير(اليسع الجميع) ويحق لأمانة الشباب وخطرفات زي دي.. في هذا العهد الديمقراطي الكلام ده كلو مافي

> قانون كهيه

> والمحكمة العليا قالت الطعون فشنك فششن فششا

> وماعرفنا رأي أصحاب ذلك الرأي

> العضويييية هي صاحبة الحكم والحاكمية

> او شوفوا عبد الرحيم محمد حسين وين

> أيها الناس

> معقولة زول يسجل ليهو محترف تونسي مسجل لسه في الأردن؟؟؟

> دي إدارة شنو دي ياروشا

> ادارة شؤون العاملين ماكده

> انتوا كردنة جا؟؟،

> كان كدي الكلام ده ما ياهو

> ولا ياهو ياروشا؟؟؟

> ايها الناس

> إن تنصروا الله ينصركم

> آها

> نجي لي شمارات والي الخرتوم

> شفنا كهربة الولاية العسكرية

> الله يورينا كهربة الولاية المدنية

> آدر وكريم يارب

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال يومي قطعت قطعت قطعن قطعاً

والي لقاء

سلك