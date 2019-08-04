بلد بي نيلها وجاتها نيلة.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> اتفقوا
> يا سلام علينا لما نتفق
> ماخلقونا عشان نختلف
> خلقونا عشان تختلف وجهات نظرنا ونتفق على بلدنا
> على الدستور ما بنختلف
> وريني بس دستور هواك بحفظ حروفو حرف حرف
> وحروف دستور هوانا وااضحة
> أه…وييين يا
> بالصيني اي نيييو ها
> اقلبها بس
> ايها الناس
> الاتفاق امر جيد
> والتوقيع تجويد
> ولا تظن أن الثورة بالتوقيع قد حققت هدفها وانتهت
> بالتوقيع الثورة يا دوب ابتدت
> تحرسها ارادة الامة
> ترويها دماء الشهداء
> يغرسها حب الوطن
> نحنا يا دوب ابتدينا
> الثورة هي النهوض بالدولة
> والنهوض بالدولة يعني الإنتاج والنزاهة
> الثورة هي اداة تغيير
> واهم مكامن التغيير هو السلوك الفردي والجمعي والمجتمعي
> وحتى يتغير سلوك المجتمع، لابد من تغيير السلوك الشخصي
> لو اي زول غير سلوكو السلبي لسلوك إيجابي
> بالتأكيد سلوك الجماعة سيتغير
> لأن الجماعة هي أنا وإنت وهو وهم
> دايرين نفكر في بناء دولة
> يعني ننتج وما ناكل المال العام ولا نعمل الكباري في مشتروات الدولة ومبيعاتها ولا نستغل الوظيفة
> ايها الناس
> اذا وجهنا ارادتنا وحسنت ادارتنا صدقوني في ظرف سنوات قليلة سيضرب الناس بنا الامثال كما نضربها نحن اليوم برواندا واثيوبيا وجنوب افريقيا
> فمواردنا ارحب
> هي لو ما ارحب
> بلد تتسرق تلتين سنة ولسه ما كملت؟!!
> معقولة بس؟
> بلد بي نيلها ونشرب كدراً وطيناً
> بلد بي نيلها وفيها مشكلة توليد كهربائي
> بلد بي نيلها وفيها شح إنتاج زراعي
> بلد بي نيلها وجاتها نيلة
> لأنو سوء الإدارات المتعاقبة بالأخص عهد الحرامية
> كانت تشكل سوء الإدارة الحكومي الذي اضعف الارادة الشعبية
> فوصل الدولار تمنين الف جنيه
> وقامت في العاصمة تمنين الف عمارة
> أصبح أوائل الطلاب يدرسون بالمدارس الخاصة
> وتقبل كليات الطب طلاباً أحرزوا كم وستين في المية
> طالما ما بدفعوا ما مشكلة
> أيها الناس
> الانهيار أصاب جميع مناحي الحياة في العهد البائد
> وكي ننهض بتلك المناحي لابد من عمل جاد وتضحيات
> والثورة مستمرة
> أيها الناس
> نريد استقطاباً للاستثمارات الأجنبية
> فهل تقبل هي الاستثمار في بلد كهربتو بتقطع تلاتة وعشرين ساعة في اليوم؟؟؟
> لو دايرين ننهض بالبلد حقو نحل مشكلة الكهربا دي في الأول
> أهم مصادر الطاقة الإنتاجية نفتقدها بعدم التوليد
> وعندنا من الأنهار ما يولد عاقر خلي الكهربا
> تبقى الثورة مستمرة يا شباب
> وثورتكم دي مافي زول بقدرها
> قال المخلوع متهكماً على الشباب
> نحنا مابشيلونا اولاد الفيس بوك ديل
> وشلتوهو بدون ما تشيلو حجر
> يعني لو شلتو حجر كان شلتو ترمب ذاتو
> ولكنها السلمية الغلبت الدوشكا والبندقية والكتائب الخفية
> يبقى بعد التوقيع نتفرغ لبناء وطن واحد يسع الجميع، تظله المحبة وتصهرنا فيه سودانويتنا الفريدة لنردد
> شعب واحد جيش واحد
> ايها الناس
> تجري استعداداتنا بالمستطاع
> فقط يحتاج الزعيم لأبنائه
> لأن الوقوف على الرصيف والفرجة على المجلس ده بتودينا الخور
> والعضوية مطلب شعبي
> لو دايرين نشيل المجلس ده
> لابنفع مفوض ولا وزير رياضة ولائي ولا والي ولا أمانة شباب
> كل تلك الخروقات قد ولى زمانها وولى معه زمان كسر رقبة القانون
> والكلام ده قلناهوا زمااان
> في ناس شبوا لينا في حلاقيمنا ديل قالوا أبداً
> ويحق للمفوض ويحق للوزير(اليسع الجميع) ويحق لأمانة الشباب وخطرفات زي دي.. في هذا العهد الديمقراطي الكلام ده كلو مافي
> قانون كهيه
> والمحكمة العليا قالت الطعون فشنك فششن فششا
> وماعرفنا رأي أصحاب ذلك الرأي
> العضويييية هي صاحبة الحكم والحاكمية
> او شوفوا عبد الرحيم محمد حسين وين
> أيها الناس
> معقولة زول يسجل ليهو محترف تونسي مسجل لسه في الأردن؟؟؟
> دي إدارة شنو دي ياروشا
> ادارة شؤون العاملين ماكده
> انتوا كردنة جا؟؟،
> كان كدي الكلام ده ما ياهو
> ولا ياهو ياروشا؟؟؟
> ايها الناس
> إن تنصروا الله ينصركم
> آها
> نجي لي شمارات والي الخرتوم
> شفنا كهربة الولاية العسكرية
> الله يورينا كهربة الولاية المدنية
> آدر وكريم يارب
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال يومي قطعت قطعت قطعن قطعاً
والي لقاء
سلك
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