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منع الجنسية المزدوجة لرئيس الوزراء إلا بموافقة التغيير والعسكري

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أعلنت قوي الحرية والتغيير ، عن الانتهاء من صياغة وثيقتي الدستور والسلام، بعد مفاوضات استغرقت طويلا بين الأطراف المعنية.

ووقعت قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، بالاحرف الاولى على الاتفاق حول الوثيقة الدستورية التي تحدد صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية.

في وقت تجرى فيه المشاورات لاختيار الممثلين، وبحسب مصادر فإن الاتفاق تضمن إضافة تعديل في وثيقة “إعلان الدستور” تقضي بمنع الجنسية المزدوجة لرئيس مجلس الوزراء، إلا بموافقة المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير.

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