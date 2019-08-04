تحذير من اتساع النشاط الملحوظ للقاعدة وداعش وتهديدات الحوثي

أكد منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، في تصريح - رصده "اليمن العربي" لصحيفة "العرب" أن ما حدث عمل إرهابي كبير استهدف واحدا من اهم القادة العسكريين الذين واجهوا الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية والأحزاب المتطرفة في اليمن.
ولفت صالح إلى أن أعمال التحقيق جارية لمعرفة الجهة التي تقف وراء الهجوم ولا يجب التسليم بإعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن العملية الإرهابية لأنهم يبحثون عن انتصارات إعلامية من بينها قدرتهم المزعومة على الوصول إلى عدن.
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