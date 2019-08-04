تحذير من اتساع النشاط الملحوظ للقاعدة وداعش وتهديدات الحوثي

حذر خبراء من اتساع دائرة الاستهداف التي قد تطول قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني في عدن خلال الأيام القادمة، في ظل التقارير التي تتحدث عن نشاط ملحوظ للعناصر المسلحة التابعة للقاعدة وداعش والتهديدات التي أطلقها القيادي الحوثي محمد البخيتي وقال فيها إن “كل قادة الحزام الأمني في اليمن أصبحوا هدفا للهجمات المقبلة”.

أكد منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، في تصريح - رصده "اليمن العربي" لصحيفة "العرب" أن ما حدث عمل إرهابي كبير استهدف واحدا من اهم القادة العسكريين الذين واجهوا الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية والأحزاب المتطرفة في اليمن.

ولفت صالح إلى أن أعمال التحقيق جارية لمعرفة الجهة التي تقف وراء الهجوم ولا يجب التسليم بإعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن العملية الإرهابية لأنهم يبحثون عن انتصارات إعلامية من بينها قدرتهم المزعومة على الوصول إلى عدن.