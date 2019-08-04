الأصم: نجاح الفترة الانتقالية مسؤولية جميع السودانيين



قال محمد ناجي الأصم؛ أبرز قادة الحراك الشعبي؛ الذي أسقط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير؛ إن الفترة الانتقالية لن تكون نزهة. قال محمد ناجي الأصم؛ أبرز قادة الحراك الشعبي؛ الذي أسقط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير؛ إن الفترة الانتقالية لن تكون نزهة. وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر؛ التحديات صعبة والعمل شاق ونجاحها مسؤوليتنا جميعا. وتقدم الأصم بالشكر الوساطة الافريقية والإثيوبية عبى الجهود الكبيرة التي بذلوها للوصول إلى اتفاق بين فرقاء السودان.



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