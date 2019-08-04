قال القيادي البارز بقوى اعلان الحرية والتغيير بابكر فيصل؛ إن جميع الكتل المنضوية في قوى التغيير شاركت في صياغة الوثيقة الدستورية.
وأضاف في تصريحات صحافية اليوم عقب التوقيع على مراسم الاتفاق على الوثيقة الدستورية أن قوى التغيير جاهزة لتسمية رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الحرية والتغيير: جاهزون لتسمية رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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