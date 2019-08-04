قوى الحرية والتغيير: جاهزون لتسمية رئيس الوزراء

قال القيادي البارز بقوى اعلان الحرية والتغيير بابكر فيصل؛ إن جميع الكتل المنضوية في قوى التغيير شاركت في صياغة الوثيقة الدستورية.

وأضاف في تصريحات صحافية اليوم عقب التوقيع على مراسم الاتفاق على الوثيقة الدستورية أن قوى التغيير جاهزة لتسمية رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية.

