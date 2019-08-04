سلطة النقد الفلسطينية تحذر من التعاملات المالية المشبوهة

وأوضحت ”سلطة النقد“، في بيان لها، نشرته ”وفا“ أن بلاغات قد وردت حول تعرض عدد من المواطنين لعمليات احتيال عبر تلقيهم رسائل أو اتصالات من أشخاص مقيمين خارج دولة فلسطين تحثهم على إرسال حوالات مالية سريعة لهم بهدف الإسراع وتسهيل إرسال الجوائز والتبرعات لهم“.
وبحسب البيان، يكون ذلك ”تحت مسميات فوزهم بمبالغ مالية أو سيارات فارهة من خلال برامج معينة، أو استخدام أسماء لأمراء وأثرياء عرب لتلقي تبرعات، وغير ذلك من الوعود الكاذبة“.
ودعت السلطة الاقتصادية المواطنين إلى عدم التعاطي مع هذا النوع من الأساليب الجرمية، وذلك حماية للمواطنين من التعرض لعمليات نصب أو احتيال وحفاظا على الاستقرار المالي.
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