تطورات جديدة في موقف كوتينيو.. والنجم البرازيلي يبلغ نادي برشلونة بقراره النهائي

كشفت تقارير صحفية آخر تطورات موقف البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم نادي برشلونة الإسباني، من البقاء في ”كامب نو“، أو الرحيل إلى وجهة جديدة.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن جميع التقارير التي أشارت إلى وجود مفاوضات بين برشلونة ونادي آرسنال الإنجليزي لإعارة كوتينيو ليس لها أساس من الصحة.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، عن مصادر مقربة من كوتينيو قولها إن نادي برشلونة لم يبلغ البرازيلي الدولي بوجود أي عروض لانتقاله في الموسم الجديد، كما أن اللاعب نفسه مصرّ على البقاء في صفوف البارسا، وإثبات وجوده، ويرى أن فترة الـ18 شهراً التي قضاها ليست كافية لإظهار جميع إمكاناته.

وأكدت المصادر أن كوتينيو أبلغ إدارة برشلونة برغبته في البقاء، وأن أي حديث عن رحيله يكون من خلال اتفاق نهائي، وليس عن طريق الإعارة التي يرفضها اللاعب تماماً.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة ناديي آرسنال وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين في الحصول على خدمات كوتينيو، وذلك قبل أيام قليلة على إغلاق سوق الانتقالات، في إنجلترا.

وسوف يتم إغلاق باب التعاقدات الجديدة في إنجلترا بحلول الساعة السادسة مساء يوم الثامن من أغسطس الجاري، في حين يبقى الباب مفتوحا أمام رحيل اللاعبين من الدوري الإنجليزي إلى دوريات أخرى ستظل أبواب الانتقالات مفتوحة فيها حتى مطلع سبتمبر المقبل.