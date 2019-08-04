رسـميًا.. إيفرتون الإنجليزي يضم مويس كين قادمًا من يوفنتوس

وكان تقارير كشفت أن يوفنتوس توصل لاتفاق نهائي مع التوفيز على بيع المهاجم الإيطالي الشاب، في صفقة تصل قيمتها 30 مليون يورو.
ومن المتوقع أن يتقاضى كين راتب سنوي بـ3 مليون يورو، مقابل الانضمام للفريق الإنجليزي لمدة خمس سنوات.
البيانكونيري حاول إقحام شرطاً يمنحه أحقية شراء كين في المستقبل، ولكن إيفرتون رفض ذلك، مقابل منح يوفنتوس أولوية ضمه في حال الرغبة بالبيع.
ويعتبر صاحب الـ19 عاماً من خريجي أكاديمية يوفنتوس، حيث حصل على فرصته الموسم الماضي تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، لكنه يبدو خارج حسابات ماوريسيو ساري.
يذكر أن مويس كين من خريجي نادي تورينو، وانضم الى يوفنتوس في 2011، وخاض مع الفريق الأول للسيدة العجوز 21 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدف.
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