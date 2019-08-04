واشنطن تعارض سلوك الصين "المزعزع للاستقرار في المحيطين"

أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عن رفض الولايات المتحدة ممارسات الصين "المزعزعة للاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ".

وقال إسبر للصحفيين في سيدني اليوم: "نجزم بأنه لا يمكن لدولة واحدة أن تهيمن على منطقة المحيط الهندي والهادئ ونعمل مع حلفائنا وشركائنا على تلبية الاحتياجات الأمنية الملحة للمنطقة".

وتتحدى الولايات المتحدة مطامح الصين البحرية وتسعى لبناء علاقات أقوى مع دول تقاوم مساعي بكين، حيث صرح وزير الدفاع الأمريكي بأن واشنطن تقف بحزم ضد نمط مقلق من السلوك العدواني والمزعزع للاستقرار من جانب الصين.

كما ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من جهته مؤخرا في منتدى "آسيان" بالسلوك الصيني الذي "يعيق التجارة الحرة منذ عقود" ووصفه بـ"السيء"، مسوغا بذلك تصعيد واشنطن حربها التجارية ضد بكين.