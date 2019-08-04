مهندس يتهم ثوار بتهشيم سيارته والاستيلاء على (3) حقائب ملابس

التاريخ: 04-أغسطس-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة Advertisements اتهم مهندس محتجين بالاستيلاء على ثلاث حقائب من داخل سيارته ومبلغ مالي تجاوز الـ(13) ألف جنيه وقال المهندس في أقواله لشرطة الرياض بشرق الخرطوم بأنه كان يمر بسيارته بشارع الستين فوجد مجموعة من الشباب يغلقون الطريق بالمتاريس فدخل معهم في مشادة كلامية لتجمهروا حوله ورشقوا سيارته بالحجارة مما أدى لتهشيم زجاجها واضطر لمغادرتها مبتعداً حتى لا تتم إصابته، وبعد عودته وجد أن ثلاث حقائب ومبلغ مالي (13.750) جنيه قد اختفى، ودونت الشرطة إجراءات أولية في الحادثة وباشرت التحريات لتقيمها النيابة ومن ثم تعديل الاتهام، بحسب صحيفة الاهرام اليوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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