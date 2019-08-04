المبعوث الإثيوبي: اتفاق “العسكري” و”قوى الحرية” سيمهد لتأسيس دولة جديدة

التاريخ: 04-أغسطس-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة أكد الوسيط الإثيوبي محمود درير أن الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية سيساهم في إحلال السلام بالبلاد. Advertisements وقال درير في تصريحات صحفية أمس، إن الاتفاق سيمهد لتأسيس دولة جديدة في السودان وسيعيد السودان للاتحاد الإفريقي. وطالب المبعوث الإثيوبي بحسب صحيفة السوداني، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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