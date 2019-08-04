نقل محاكمة البشير إلى رئاسة السلطة القضائية لدواعٍ أمنية

كشفت مصادر مطلعة عن تحويل محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير من محكمة الأراضي بحي الديم إلى قاعة (الإمام علي) برئاسة السلطة القضائية بالخرطوم لدواعٍ أمنية، ويعد نقل محاكمة البشير إلى رئاسة السلطة القضائية أول سابقة في تاريخ القضاء يتم فيها محاكمة شخص داخل رئاسة السلطة القضائية بدلاً عن المحاكم.

وقال المصدر إن القاضي المشرف على محاكمة البشير كان قد أعلن في الجلسة الإجرائية السابقة عن أن جلسات المحاكمة ستنقل إلى قاعة أو محكمة أخرى، لكنه لم يكشف عنها في حينها.

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وبحسب صحيفة السوداني، فإن هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع قد تلقت إخطاراً بنقل جلسات المحاكمة إلى قاعة (الإمام علي) برئاسة السلطة القضائية، بعد تهيئتها جيداً لاستقبال الجلسة القادمة في الـ(17) من الشهر الجاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)