مبارك الفاضل: توج النضال ضد “الإخوان”

قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل إن الاتفاق حول الوثيقة الدستورية تتويجاً لنضال طويل ضد نظام الإخوان بدأ منذ 1989.

ورحب الحزب في بيان أمس بالاتفاق، وقال “إن الاتفاق دفع فيه ثمن باهظ من الأرواح التي أزهقت، ثمناً للحرية واستعادة دولة المواطنة وحق شعبنا في السلام والعدالة والعيش الكريم”.

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ولفت البيان بحسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن التحديثات الاقتصادية والأمنية وتفكيك دولة التمكين التي بنتها الحركة الإسلامية، تتطلب وحدة القوى السياسية لا سيما “قوى الحرية والتغيير”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)