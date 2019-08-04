شاب يسدد طعنة لمواطن أثناء مطاردة لص

التاريخ: 04-أغسطس-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة Advertisements حفظت محكمة جنايات الحاج يوسف ملف قضية تورط شاب اعتدى على آخر طعناً بالسكين أثناء مطاردة لص بمنقطة التكامل بالحاج يوسف. وجاء قرار القاضي عاطف محمد عبد الله, لتغيب الشاكي والمتهم عن الجلسات بالرغم من إعلانهما. وحسب قضية الاتهام قالت صحيفة المجهر ان المجني عليه وآخرين أثناء مطاردتهم للص ليلاً بالشارع العام ظن المتهم ان المجني عليه هو اللص وان الآخرين يطاردونه المر الذي دفعه ان يستل سكينه ويسدد طعنة للمجني عليه, وتم إسعافه إلى المستشفى بموجب أورنيك “8” جنائي لتلقي العلاجات, وتم القبض على المتهم ودوّنت الشرطة ضده بلاغاًَ تحت نص المادة “139” من القانون الجنائي المتعلقة بالأذى الجسيم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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