الدقير: الاتفاق يؤسس لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية

التاريخ: 04-أغسطس-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير إن الاتفاق على (الإعلان الدستوري) يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، لتباشر تنفيذ برامج الإصلاح، وأكد أن ذلك يشكل مرحلة صعبة يجب أن يكون جميع السودانيين شركاء فيها بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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