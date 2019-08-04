مصرع شاب إثر سقوطه من عربة دفار

التاريخ: 04-أغسطس-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة Advertisements لقى شاب مصرعه أمس الأول مصرعه عقب سقوطه من عربة دفار. وتحدث مصدر بحسب صحيفة المجهر حول الحادثة انه عندما شرع الشاب في فتح الباب بالقرب منالمصنع الماليزي, أثناء ذلك سقط على رأسه فوق طريق الإسفلت وأصيب إصابة بالغة في الرأس وأسعف على الفور إلى مستشفى “إبراهيم مالك” بيد أنه توفى جراء الإصابة, وتم نقل الجثة لمشرحة بشائر لمعرفة أسباب الوفاة حيث لأفاد التقرير بأن السبب تهشم الجمجمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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