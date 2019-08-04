أخطر مهرب للحشيش في قبضة شرطة المكافحة

قبضت شرطة مكافحة المخدرات في مدينة بورتسودان على أخطر مورد للحشيش بمنطقة “نورة تيتب” شمال مدينة هيا بولاية البحر الأحمر .

وكشف مصدر أن معلومة وصلت لشرطة المكافحة بنشاط المتهم بالإتجار في الحشيش وتهريبه من دول الجوار وتوزيعه أوترويجه في مناطق التعدين الأهلي وأنه سبق أن أفلت من الأجهزة الأمنية .

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وفور توفر المعلومات للشرطة وسارعت الى نصب كمين بموجبه ضبطت المتهم بحوزته نحو (500) رأس من الحشيش بحسب صحيفة المجهر ، وإتضح من سياق التحريات أن المتهم سبق أن أفلت من المحاكمة وتبرئته من الإتجار بالحشيش .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)