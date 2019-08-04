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أفراح تحتفل مع الجمهور حتى الصباح

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Samira Yousif 0 تبليغ

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أفراح تحتفل مع الجمهور حتى الصباح

 

 

احتفلت المطربة أفراح عصام باتفاق الوثيقة الدستورية حتى الساعات الأولى من صباح أمس, حيث شاركت الجماهير التي احتشدت بساجة الديوم الأفراح, وألهبت حماسهم بمجموعة من الأغنيات الوطنية والثورية, وبحسب ما اوردت صحيفة آخر لحظة ان افراح قد وجدت مبادرة كبيرة وصدى كبيراً وسط الجمهور الذي تفاعل مع ما قدمت من أغنيات.

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ومما يجدر ذكره أن أفراح كانت قد قدمت أغنية خاصة بالثورة في أيامها الأولى حققت انتشاراً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي. اضافة الى عديد المواقف الداعمة للثورة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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