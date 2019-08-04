أفراح تحتفل مع الجمهور حتى الصباح

احتفلت المطربة أفراح عصام باتفاق الوثيقة الدستورية حتى الساعات الأولى من صباح أمس, حيث شاركت الجماهير التي احتشدت بساجة الديوم الأفراح, وألهبت حماسهم بمجموعة من الأغنيات الوطنية والثورية, وبحسب ما اوردت صحيفة آخر لحظة ان افراح قد وجدت مبادرة كبيرة وصدى كبيراً وسط الجمهور الذي تفاعل مع ما قدمت من أغنيات.

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ومما يجدر ذكره أن أفراح كانت قد قدمت أغنية خاصة بالثورة في أيامها الأولى حققت انتشاراً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي. اضافة الى عديد المواقف الداعمة للثورة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)