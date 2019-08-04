توقيف شابين ضبط بحوزتهما عملة محلية مزيفة

التاريخ: 04-أغسطس-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة Advertisements دوّن قسم شرطة الشقلة بالحاج يوسف بلاغاً تحت نص المادة “117”: من القانون الجنائي المتعلق بتزييف العملة في مواجهة شابين, تم القبض عليهما أثناء تبديل عملة محلية بمحطة الوقود بالحاج يوسف. وبحسب مصدر لصحيفة آخر لحظة إن الشاكي عامل بمحطة الوقود وان المتهمين حضرا إليه بغرض تحويل عملة محلية فئة “500” جنيه إلى “فكة” أقل فئات ورقية, إلا ان الشاكي كشف أمرهما وتم القبض عليهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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