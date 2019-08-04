التاريخ: 04-أغسطس-2019
3 مشاهدة
قضت محكمة جنايات بحري وسط بتوقيع عقوبة الغرامة “15” ألف جنيه في مواجهة امراة نسبت طفلة إلى ابنتها المسافرة خارج البلاد, وذلك على خلفية ان المتهمة قد قامت بتزوير مستند لطفلة من فاقدي السند “لقيطة” , وفيه شرعت المتهمة بنسبة الطفلة الى ابنتها المهاجرة, وتم القبض عليها عندما توجهت المتهمة الى دائرة السجل المدني ببحري لاستخراج مستند رسمي لطفلة, إلا أن موظفي السجل شكوا في بيانات الطفلة, وتم توقيفها, ومن خلال التحريات معها اتضح انها نسبت الطفلة الى ابنتها.
وتم القبض عليهما كما افادت صحيفة آخر لحظة, ودونت دائرة الأمن والجنايات بلاغاً في مواجهة المتهمة”الأم” تحت نص المادة “123” من القانون الجنائي, المتعلق بالتزوير ووجهت النيابة بفصل الاتهام في مواجهة ابنتها المتهمة الثانية, وأمرت بتحويل إلى المحكمة التي توصلت للعقوبة أعلاه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة إمرأة نسبت طفلة إلى ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.