محاكمة إمرأة نسبت طفلة إلى ابنتها

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قضت محكمة جنايات بحري وسط بتوقيع عقوبة الغرامة “15” ألف جنيه في مواجهة امراة نسبت طفلة إلى ابنتها المسافرة خارج البلاد, وذلك على خلفية ان المتهمة قد قامت بتزوير مستند لطفلة من فاقدي السند “لقيطة” , وفيه شرعت المتهمة بنسبة الطفلة الى ابنتها المهاجرة, وتم القبض عليها عندما توجهت المتهمة الى دائرة السجل المدني ببحري لاستخراج مستند رسمي لطفلة, إلا أن موظفي السجل شكوا في بيانات الطفلة, وتم توقيفها, ومن خلال التحريات معها اتضح انها نسبت الطفلة الى ابنتها.

وتم القبض عليهما كما افادت صحيفة آخر لحظة, ودونت دائرة الأمن والجنايات بلاغاً في مواجهة المتهمة”الأم” تحت نص المادة “123” من القانون الجنائي, المتعلق بالتزوير ووجهت النيابة بفصل الاتهام في مواجهة ابنتها المتهمة الثانية, وأمرت بتحويل إلى المحكمة التي توصلت للعقوبة أعلاه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)