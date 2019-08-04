“الغارديان البريطانية”: اتفاق “العسكري” و”التغيير” خطوة رئيسية لإنهاء الأزمة السياسية

وصفت صحيفة “الغارديان البريطانية”، الاتفاق المُوقّع بين قِوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، في الوثيقتين السياسية والدستورية، بالخطوة الرئيسية نحو إنهاء الأزمة السياسية التي عَصَفَت بالسودان لأكثر من ستة أشهر.

وقالت الصحيفة أمس، إنّ نجاح الوساطة الأفريقية في إقناع أطراف التفاوُض أثبتت مقدرة الاتحاد الأفريقي على تجنُّب أخطائه السَّابقة، ونوّهت لأهمية استمرار انخراطه في الوَسَاطة بين الطرفين في المرحلة المُقبلة للعب دورٍ بنّاءٍ في البلاد وضمان مُشاركة جميع الأطراف أصحاب المصلحة لضمان انتقالٍ سلسٍ، وتطبيق الدروس المُستفادة من السُّودان في مناطق مُتفجِّرة أخرى من أفريقيا، وأضافت بأنّه يُمكن أن يصبح منهج الاتحاد الأفريقي للتّوسُّط في النزاع بالسودان نموذجاً لحل التحديات المماثلة في البلدان الأفريقية الأخرى، بما في ذلك الجزائر وليبيا وجنوب السودان.

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وقالت الصحيفة، إنّ الاتّحاد الأفريقي تجنب أخطاءه السابقة وكان دوره ضرورياً لنزع فتيل الأزمة السياسية الطويلة والخطيرة بالبلاد، وأضَافَت بأنّ التّوسُّط في النزاع السياسي المُتعثِّر بين “العسكري” والمُتظاهرين كان شبه مُستحيلٍ لولا تَدخُّل الوسطاء الأفارقة، وأشارت إلى أنه وبعد أسابيع من المُفاوضات المُتوتِّرة، تَمَكّن مُفاوضو الاتّحاد الأفريقي بقيادة المبعوث الخاص محمد الحسن لبات من موريتانيا ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من الحُصُول على اتّفاق لتقاسُم السُّلطة بين المجلس وزعماء المُعارضة المَدنية، مِمّا جعلها خطوةً رئيسيةً نحو إنهاء الأزمة السياسية بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)