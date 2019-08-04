القبض على ثلاثة رعاة قتلوا خفيراً

التاريخ: 04-أغسطس-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة تمكنت شرطة مباحث السوكي من القبض على ثلاثة رعاة متهمين بقتل خفير مزرعة بمنطقة السوكي بولاية سنار . وكشفت مصادر أن المتهمين ضربوا المجني عليه ضرباً مبرحاً في الرأس والأرجل مما أدى الى وفاته . Advertisements وزاد المصدر ، بأنه عند وقوع الحادثة أبلغ صاحب المزرعة الشرطة وأخبرهم بأنه عثر على خفير مزرعته مقتولاً إثر الضرب بحسب صحيفة المجهر ، سارعت الشرطة الى إرسال فريق لتقصي الحقائق وإتخذت الإجراءات اللازمة وتم القبض على المتهمين ودون بلاغ ضدهم . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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