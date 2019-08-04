انخفاض أسعار العملات الأجنبية عقب اتفاق “الإعلان الدستوري”

التاريخ: 04-أغسطس-2019
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كشف مُتعاملون في السوق الموازي للعملات، عن ورود مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية للسوق بعد انخفاض سعر الدولار بنحو (10%) من سعره، تزامناً مع إعلان التوصل لاتفاق، تمهيداً لإعلان تشكيل حكومة جديدة.
وقال أحد تجار العملات بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن الدولار هبط من (70) إلى (63) جنيهاً عقب إعلان الاتفاق، وأشار إلى انخفاض الريال السعودي إلى (16) بدلاً عن (18.5) جنيه، وأضاف أن التوقعات تذهب نحو مزيد من الانخفاض حال تشكيل مجلس الوزراء المرتقب.
ونوه لمسارعة كثير من المواطنين لبيع ما لديهم من عملات أجنبية لتوقُّعِهم انخفاض سعر السوق الموازي أكثر من ذلك، وقلّل من إمكانية استقرار سعر الصرف فور تشكيل الحكومة، وقال إن الأمر يحتاج إلى ما لا يقل عن ستة أشهر، علاوة على مدى فعالية القرارات والسياسات التي سيتم إقرارها خلال الفترة المقبلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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