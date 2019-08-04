دعوات لعقد مؤتمر دستوري للقوى السياسية والحركات

أكدت حركة تحرير السودان ، أن الأولوية في المرحلة الحالية أهمية تكوين حكومة إنتقالية ، في وقت كشفت فيه عن أهمية مشاركة جميع المكونات السياسية في الفترة الإنتقالية المقبلة .

ودعا رئيس الحركة د. ” صالح آدم إسحق ” في تصريح له ، لعقد مؤتمر دستوري لجميع القوى السياسية ، والأحزاب والحركات المسلحة ، قائلاً : أن البلاد تمر بفترات عصيبة تحتاج لتحاور الجميع لتكوين حكومة إنتقالية حتى لايحدث أي إنزلاق .

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وبحسب صحيفة المجهر أشار الى أن الأولوية يجب أن تكون لقضايا السلام وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين خاصة سكان المناطق الطرفية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )