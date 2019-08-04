الوسيط الاثيوبي: الاتفاق يؤسس للحكم المدني في السودان

قال الوسيط الاثيوبي، محمود درير، خلال كلمته عقب التوقيع على الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية التغيير، أن الاتفاق يؤسس لحكم مدني ديمقراطي ودولة القانون.

وأكد درير أن استقرار السودان من استقرار القارة الافريقية.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان؛ وقوى اعلان الحرية والتغيير وقعا بالأحرف الأولى على الاتفاق حول الوثيقة الدستورية التي تحدد صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية.

