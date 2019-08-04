الوسيط الاثيوبي: الاتفاق يؤسس للحكم المدني في السودان

وأكد درير أن استقرار السودان من استقرار القارة الافريقية.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان؛ وقوى اعلان الحرية والتغيير وقعا بالأحرف الأولى على الاتفاق حول الوثيقة الدستورية التي تحدد صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية.
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