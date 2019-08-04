التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين العسكري وقوى التغيير



وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان؛ وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى على الاتفاق حول الوثيقة الدستورية التي تحدد صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية. وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان؛ وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى على الاتفاق حول الوثيقة الدستورية التي تحدد صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية. وشهد مراسم التوقيع التي جرت بقاعة الصداقة بالخرطوم المبعوث الأفريقي الخاص للاتحاد الأفريقي محمد الحسن لابات والوسيط الاثيوبي محمود درير. ووقع على الاتفاق نائب رئيس المجلس العسكري؛ الفريق اول محمد حمدان دلقو؛ وأحمد الربيع ممثلا لقوى اعلان الحرية والتغيير. وسيتم التوقيع النهائي على الاتفاق الكامل بين المجلس العسكري وقوى التغيير في السابع عشر من اغسطس الجاري.



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