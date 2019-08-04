شمخاني: قطار الضغوط الأمريكية توقف في محطة الفشل

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن استراتيجية أمريكا في ممارسة الضغوط القصوى آلت للفشل ولا سبيل للضالعين بها سوى تنفيذ التعهدات واحترام الحقوق القانونية لإيران.

وذكر شمخاني، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، أن قرار حظر وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ومعارضة مقترح الرئيس دونالد ترامب في الدخول بمفاوضات مباشرة، دلل على أن قطار الضغوط القصوى توقف في محطة الفشل، ولا سبيل لراكبيها سوى تغيير السكة باتجاه تنفيذ التعهدات واحترام حقوق إيران القانونية.

وتابع "ترامب بانسحابه من الاتفاق النووي واعتماده استراتيجية ممارسة الضغوط القصوى على إيران حاول تثبيت نفسه على أنه يمتلك شخصية مختلفة عبر إذلال منافسيه الداخليين والمجتمع الدولي ونيل الحد الأقصى من المصالح بأدنى حد ممكن من الكلفة عبر اتباع أساليب خاصة".

وأضاف "استراتيجية ممارسة الضغوط القصوى تم اعدادها بالتركيز على تقويض أركان قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي القيادة والشعب والحرس الثوري والجهاز الدبلوماسي وتم توظيف آلية الحظر باعتبارها الخطوة ذات الكلفة الأدنى لاستهداف أركان قوة إيران".

وتابع "عدم اكتراث الشعب وصموده وتثبيت دعائم اقتصاد البلاد بشكل مستمر وزيادة النشاطات على الصعد الإقليمية والدولية والمواقف الحازمة لقائد الثورة والتي أسفرت عن إحباط ترامب في نهجه وزيادة الضغوط الداخلية لمنافسيه والمجتمع الدولي بشكل كبير للغاية".