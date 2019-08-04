سقوط مقاتلة إيرانية فوق مياه الخليج

وقال التلفزيون الإيراني إن "مقاتلة حربية سقطت عند سواحل مدينة تنغستان جنوب إيران"، مضيفا أن "سبب سقوط الطائرة هو عطل فني".
وأضاف أن "طياري المقاتلة وعددهم 2 وصلوا إلى الأرض سالمين".
وكانت إيران شهدت في مايو/ أيار الماضي، سقوط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإيرانية، خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران.
وأفادت الوكالة الرسمية الإيرانية "إرنا"، بأن "مقاتلة إيرانية من طراز F5، سقطت في مدينة أصفهان وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين خلال مهمة تدريبية".
وقالت إن "المقاتلة سقطت بعدما تعرضت لخلل فني بعدما أقلعت من قاعدة الشهيد البابائي الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية"، مضيفة أن "طيار الطائرة العقيد منوشهر فتاحي استشهد إثر هذا الحادث فيما أصيب الشخص الثاني الذي كان على متنها ونقل إلى مستشفى المدينة".
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