ﻛﺸﻔﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺗﻮﻁﺌﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺣــﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﻛـﻞ ﺍﻻﺣــﺪﺍﺙ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ.
ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟــــﻮﺯﺭﺍء، ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻋـﻦ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻧﻮﻩ ﻋﻀﻮ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺃﻣـﺲ، ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺯﻣﻦ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻭﺗﺄﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﻭﻋﻘﺪ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.
كانت هذه تفاصيل خبر اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻮم.. وصلاحيات كاملة لرئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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