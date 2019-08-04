مصادر: التوقيع النهائي بين العسكري وقوى التغيير ١٧ أغسطس



ينتظر أن يوقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد قليل بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للوثيقة الدستورية بقاعة الصداقة بالخرطوم. ينتظر أن يوقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد قليل بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للوثيقة الدستورية بقاعة الصداقة بالخرطوم. وقال قيادي بارز بقوى الحرية والتغيير إن توقيع الاتفاق النهائي في السابع عشر من اأسطس الجاري؛ بحضور روؤساء دول الجوار والاتحاد الأفريقي وممثل الامم المتحدة. وأكدت قوى التغيير الفراغ من الصياغة القانونية للوثيقة بالاضافة الى تضمينها روية الحركات المسلحة لعملية السلام. وأشارت إلى مراجعة نهائية تجريها اللجان الفتية المشتركة بين الطرفين لضبط العبارات التي تم التوافق عليها خلال النقاشات.

في اثناء ذلك تشهد قاعة الصداقة التي ستجرى فيها مراسم التوقيع حضور كبير لقيادات قوى اعلان الحرية والتغيير وقادة المجتمع المدني.



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