جلسة أخيرة بين "العسكري" وقوى التغيير قبل التوقع على وثيقة الإنتقال المدني

تجرى الآن جلسة إجرائية أخيرة تسبق التوقيع علي وثيقة الإنتقال المدني، بقاعة الصداقة بين قوي إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري وكان الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، قد أعلن، في مؤتمر صحفي عقده في الساعات الأولى من صباح السبت، أن المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير اتفقا على وثيقة دستورية كاملة تمهد للتوصل لحكومة انتقالية في البلاد.



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