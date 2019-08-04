شروط أمريكية جديدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب..

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
يزور وكيل الشؤون السياسية بالخارجية الأمريكية ديفيد ماكلين الخرطوم خلال الأيام المقبلة. وتعد زيارة ماكلين للخرطوم هي الأرفع لمسؤول أمريكي منذ سنوات, وتأتي تزامناً مع توقيع الاتفاقين السياسي والدستوري بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري. وقالت مصادر مطلعة إن برنامج المسؤول الأمريكي في الخرطوم يشمل مقابلات مكثفة. وفي غضون ذلك كشفت مصادر متطابقة عن شروط جديدة وضعتها واشنطون لإزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب, وأوضحت أن من ضمن الشروط تحقيق السلام الشامل. وذكرت المصادر أن الإدارة الأمريكية تقود مساعي حالياً لإنجاح الفترة الانتقالية المزمعة بالسودان من خلال تكوين حكومة تراعي حكم القانون والشفافية. وقالت المصادر إن واشنطون وضعت حزمة شروط جديدة من أجل إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب على رأسها تحقيق السلام الشامل في البلاد. وتوقعت المصادر زيارة عدد من المسؤولين من الدول الغربية للسودان خلال الفترة القادمة، للتأكيد على ذات الرسالة التي سيحملها وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأمريكية.
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