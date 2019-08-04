شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلعة عن احتفاظ الفريق ركن شمس الدين كباشي، والفريق ركن ياسر العطا بمقعديهما في المجلس السيادي، بجانب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والفريق أول محمد حمدان دقلو”حميدتي” لقيادة المرحلة الانتقالية المقبلة.

وبحسب المصادر فإنّ الجدل حول الشخصية الخامسة يظل قائمًا، وأشارت إلى أنّه سيتمّ إختيارها من بين أعضاء المجلس العسكري الثلاثة المتبقين وهم الفريق ركن جمال عمر، الفريق طيار صلاح عبد الخالق، واللواء بحري إبراهيم جابر”.

وقالت المصادر إنّ متطلبات المرحلة المقبلة تقضي بوجود الكباشي والعطا.

ولفتت إلى أنّ الشخصيتين المتبقيتين من أعضاء المجلس العسكري السبعة سيشغل أحدهما منصب مستشار فيما يشغل الثاني منصب وزير الدفاع. المادة السابقة تعميم مشدد لحسم العنصرية في الملاعب السودانية المقالة القادمة حمدوك في الخرطوم….

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن تفاصيل عضوية المجلس العسكري بالسيادي في الحكومة الانتقالية.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.