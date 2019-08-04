المريخ :اهلي شندي رفض خوض مباراة ودية معنا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال خالد أحمد المصطفى، المدير الرياضي بالمريخ السوداني، إن آخر تجارب الفريق الإعدادية قبل سفره إلى الجزائر، ألغيت مضيفا أن الخيارات باتت مفتوحة أمام المدير الفني إبراهومة.

وكان المريخ يرغب في خوض مباراة إعدادية ثالثة اليوم الأحد، يختم بها فترة إعداده قبل السفر للجزائر لمواجهة شبيبة القبائل الأسبوع المقبل بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المدير الرياضي في تصريحات صحفية: “فريق الأهلي شندي رفض خوض المباراة الودية أمام المريخ الأحد، ووضعنا الخيارات أمام المدرب إبراهومة فيما يخص مدى إمكانية مواجهة فريق آخر، علما بأن النادي لن يجد فريقا جاهزا لمواجهته حاليا”.

يذكر أن بعثة المريخ سوف تغادر إلى الجزائر فجر يوم الثلاثاء القادم، ببعثة قوامها 30 فردا