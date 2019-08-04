- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال خالد أحمد المصطفى، المدير الرياضي بالمريخ السوداني، إن آخر تجارب الفريق الإعدادية قبل سفره إلى الجزائر، ألغيت مضيفا أن الخيارات باتت مفتوحة أمام المدير الفني إبراهومة.
وكان المريخ يرغب في خوض مباراة إعدادية ثالثة اليوم الأحد، يختم بها فترة إعداده قبل السفر للجزائر لمواجهة شبيبة القبائل الأسبوع المقبل بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.
وأوضح المدير الرياضي في تصريحات صحفية: “فريق الأهلي شندي رفض خوض المباراة الودية أمام المريخ الأحد، ووضعنا الخيارات أمام المدرب إبراهومة فيما يخص مدى إمكانية مواجهة فريق آخر، علما بأن النادي لن يجد فريقا جاهزا لمواجهته حاليا”.
يذكر أن بعثة المريخ سوف تغادر إلى الجزائر فجر يوم الثلاثاء القادم، ببعثة قوامها 30 فردا
كانت هذه تفاصيل خبر المريخ :اهلي شندي رفض خوض مباراة ودية معنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.