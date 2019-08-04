إيران تعدم شخصين بتهمة مهاجمة موكب عزاء عام 2015

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إنه ”جرى اليوم إعدام شخصين شنقًا بَعدَ أن أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام الصادر بحقهما نتيجة تورطهما في هجوم استهدف موكب عزاء في الـ 17 من أكتوبر 2015، بقرية ”صفي آباد“ بمدينة ”دزفول“.
وأوقع الهجوم حينها قتيلين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة“.
وأضافت الوكالة حسب مصادر قضائية إن ”ثلاثة آخرين من المشاركين بالهجوم على موكب العزاء جرى الحكم عليهم بالسجن لمدة 30 عامًا لكل واحد منهم“.
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