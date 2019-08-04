إيران تكشف عن احتجاز ناقلة نفط جديدة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه احتجز سفينة أجنبية في الخليج العربي، الأربعاء الماضي، دون أن يكشف عن الدولة التي تمتلك هذه الناقلة.

وقال بيان لدائرة العلاقات العامة في سلاح مشاة البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني: ”أثناء عمليات المراقبة والتحكم بالملاحة في الخليج، تمكنت قواتنا البحرية من إيقاف سفينة أجنبية“.

وأضاف البيان: ”الناقلة التي جرى توقيفها في الخليج كانت تقوم بعملية تهريب وتحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب، وتم الاستيلاء عليها بعد التنسيق والحكم من قبل السلطات القضائية في جزيرة فارسي الواقعة على الخليج العربي، وجرى نقلها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران“.

وقال قائد المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الإيراني العميد رمضان زيراهي، إن السفينة الأجنبية التي جرى توقيفها ”كانت تقوم بنقل الوقود إلى دول عربية في الخليج“.

وأضاف العميد رمضان زيراهي: ”جرى توقيف السفينة مساء يوم الأربعاء، في الساعة 2:30 مساء، وتم اعتقال طاقمها المكون من سبعة أشخاص من جنسيات أجنبية“.