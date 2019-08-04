هاري ماغواير يصل إلى مانشستر يونايتد لتوقيع الكشف الطبي وإتمام انتقاله رسميًا

وصل هاري ماغواير، مدافع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، إلى منطقة كارينغتون، لإجراء الفحوصات الطبية عليه وإتمام إجراءات انتقاله إلى مانشستر يونايتد بشكل رسمي.

وتوصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع ليستر سيتي لضم ماغواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، حيث إن هذا المبلغ سيجعله أغلى مدافع في التاريخ.

وسيصبح ماغواير ثالث صفقات مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد آرون وان بيساكا ودانيل جيمس، اللذين انضما للفريق من كريستال بالاس وسوانزي على الترتيب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الصفقة ستعني أن ماغواير سيصبح أغلى مدافع في العالم حيث إن قيمة الصفقة ستتخطى ما دفعه ليفربول لساوثهامبتون من أجل التعاقد مع فيرجيل فان دياك، والتي تكلفت 75 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.

وكان مانشستر يونايتد يرغب في ضم اللاعب، ولكنه ابتعد عن الصفقة قبل 12 شهرًا، لأنه شعر أن دفع 70 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب مبلغ مبالغ فيه.

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وكان ماغواير وقع على عقد مدته خمس سنوات مع ليستر سيتي في سبتمبر الماضي، وخاض معه 32 مباراة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين.

وعبر براندن رودجرز، مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، عن أسفه للرحيل المرتقب لقلب دفاعه هاري ماغواير إلى مانشستر يونايتد.

وقال المدرب: ”اتفق الناديان على قيمة الصفقة ولا يزال هناك بعض العمل.. هو لاعب مميز، وليس لاعبًا أردنا أن نخسره“.

ويسعى يونايتد أيضًا لضم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس في صفقة تبادلية ستشهد انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو في الاتجاه المعاكس.